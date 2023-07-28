В ЛНР почтили память погибших в ходе оккупации города Лутугино в 2014 году

В пресс-службе горадминистрации сообщили, что за 44 дня оккупации украинскими военными погибли свыше 80 человек

ЛУГАНСК, 28 июля. /ТАСС/. Жители Лутугино Луганской Народной Республике (ЛНР) почтили память 80 жителей города и района, погибших в 2014 году во время оккупации города украинскими войсками. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"27 июля жители Лутугинского района вспоминают жертв украинской агрессии. В этот день в 2014 году началась оккупация города украинскими войсками, которая длилась 44 дня. Имена мирных лутугинцев, которые погибли летом 2014 года, а также имена ополченцев, которые защищали родную землю, навсегда вписаны в "Книгу памяти". <…> Лутугинский район находился под оккупацией более 40 дней. В эти страшные дни было уничтожено около 300 домов, погибли более 80 жителей района", - сказано в распространенном сообщении.

На центральную площадь Лутугино у мемориала "Книга памяти" почтить память погибших пришли глава администрации Лутугинского района Евгений Бондарь, первый заместитель председателя народного совета ЛНР Дмитрий Хорошилов, исполнительный секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Алена Лумеровская, представители делегации Удмуртской Республики и Ульяновской области.

"Кроме того, сегодня, 27 июля - трагическая дата, День памяти детей - жертв войны в Донбассе. К сожалению, и в нашем районе эта война забрала жизни двух детей", - добавили в пресс-службе.