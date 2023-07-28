В Екатеринбурге простятся с военкором Ростиславом Журавлевым

Журналист погиб 22 июля в ходе украинского обстрела в Запорожской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Прощание с российским журналистом "РИА Новости" Ростиславом Журавлевым, погибшим в зоне специальной военной операции на Украине, пройдет в пятницу в Екатеринбурге. После церемонии прощания военкор будет похоронен на Широкореченском кладбище.

Как уточнили журналистам в департаменте информационной политики Свердловской области, церемония состоится в Доме офицеров Центрального военного округа. Планировалось, что местом гражданской панихиды станет Дом Свердловского творческого союза журналистов, но из-за большого числа желающих проститься с Журавлевым площадка была изменена.

Ранее в окружении журналиста сообщали, что по желанию матери его похоронят в Екатеринбурге, откуда он родом. Также в Екатеринбурге семье Журавлева будет вручена медаль Следственного комитета России. Приказ о награждении подписан главой СК Александром Бастрыкиным 25 июля. 27 июля президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Журавлева также орденом Мужества, посмертно.

Гибель

Журавлев погиб 22 июля на 35-м году жизни в ходе украинского обстрела в Запорожской области. Также в результате удара Вооруженных сил Украины пострадали сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков и еще один корреспондент "РИА Новости" Константин Михальчевский. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обстрел военкоров в зоне спецоперации "сознательной атакой на журналистов". "Ответственность за это лежит на киевском режиме", - отметил представитель Кремля.

После происшествия Международная федерация журналистов призвала расследовать обстоятельства гибели Журавлева. В офисе генсека ООН заявили, что Организация выступает против любых атак на журналистов независимо от того, где они происходят.

Биография

Журавлев родился 18 июля в 1989 году в Свердловске (Екатеринбург), учился в Уральском государственном горном университете. Карьеру журналиста начал в 2012 году, в частности работал в информационном агентстве Ura.ru. В 2014 году Журавлев освещал события по присоединению Крыма к России, с того же года регулярно бывал в зонах военных конфликтов, в том числе в Луганской Народной Республике.

С началом спецоперации России на Украине Журавлев отправился в зону ее проведения в качестве военного корреспондента "РИА Новости". В 2022 году получил специальный приз "За смелость при выполнении журналистского долга" премии "Золотое перо" от Союза журналистов России.

У Журавлева остались супруга и двое сыновей. Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что семье военкора будет оказана вся необходимая помощь.