В Таиланде отмечают день рождения короля Маха Вачиралонгкорна

Ему исполняется 71 год

БАНГКОК, 28 июля. /ТАСС/. Таиланд отмечает в пятницу день рождения короля Маха Вачиралонгкорна (Рамы Х), которому исполняется 71 год. Этот день является государственным праздником и нерабочим днем. Одной из традиций в день рождения короля является совершение добрых и полезных дел для общества.

Религиозные церемонии пройдут по всей стране с молитвами о благополучии монарха из династии Чакри, правящей в стране с 1782 года. В день рождения короля утром в храмах проводится буддийский ритуал раздачи милостыни, в котором обычно принимают участие в том числе правительственные чиновники. По случаю праздника здания и жилые дома по всему Таиланду украшают желтыми флагами, цветочными композициями и гирляндами. Желтый цвет является символом королевской семьи и потому очень любим тайцами. По традиции все желающие могут оставить поздравительные записи в специальных книгах, доступных по всему королевству.

На площади Санам-Луанг у Большого королевского дворца, которая в этот день является центром народных гуляний в Бангкоке, состоится церемония зажжения свечей и световое шоу.

Роль королевского института

День рождения таиландского монарха до 2017 года праздновался 5 декабря, когда страна чествовала короля Пумипона Адульядета (Раму IX), которого тайцы называют "Отцом нации - королем королей". С уходом из жизни Рамы IX 5 декабря продолжает оставаться национальным праздником в Таиланде в знак его почитания. Тайцы ценят усилия Рамы IX в служении на благо страны и при жизни считали его истинным моральным ориентиром.

Король в Таиланде является самой почитаемой фигурой, а сама королевская семья пользуется большим уважением. Специальная статья в Уголовном кодексе защищает ее членов от любых выпадов, клеветы и оскорблений. Нарушившим закон грозит реальный тюремный срок от 3 до 15 лет.

К члену королевской семьи нельзя обратиться на обычном тайском языке. Необходимо знать язык придворного этикета, который называется рачасап, или королевский язык. Многие тайцы знают его, но далеко не все могут говорить на нем без ошибок. Обороты из этого языка можно услышать на телевидении или по радио, прочитать в газетах и на лентах информационных агентств каждый раз, когда речь заходит о короле и других членах королевской семьи.

Десятый король династии Чакри

Рама Х родился 28 июля 1952 года. Он единственный сын из четырех детей короля Рамы IX и королевы Сирикит. Маха Вачиралонгкорн вступил на престол 1 декабря 2016 года - на 50-й день после смерти своего отца, правившего королевством на протяжении 70 лет. Официальная церемония коронации состоялась в мае 2019 года.

Высшее образование Рама X получил в Австралии, где в 1976 году окончил Университет Нового Южного Уэльса со степенью бакалавра гуманитарных наук и Королевский военный колледж в Дантруне, получив квалификацию военного летчика. У него также есть лицензия на управление самолетом Boeing 737-400 и сертификат пилота гражданской авиации. В 1982 году окончил юридический факультет Университет Сухотай Тамматират в Бангкоке. В возрасте 20 лет будущий король был провозглашен наследным принцем, после чего к его имени Вачиралонгкорн была добавлена почетная приставка Маха, что с санскрита переводится как "великий".