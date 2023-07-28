27 июля, 21:18

Эксперт сообщил, что гепатит C стал полностью излечимым заболеванием

Егор Алеев/ ТАСС
© Егор Алеев/ ТАСС

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов отметил, что сейчас применяются препараты, способные вылечить пациента от гепатита за два-три месяца

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Достижения вирусологии и молекулярной биологии за два последних десятилетия сделали гепатит C полностью излечимым заболеванием. Благодаря эффективной терапии пациент излечивается за два-три месяца, сообщил журналистам главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.

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"За последние два десятилетия гепатит С стал полностью излечимым заболеванием благодаря достижениям вирусологии и молекулярной биологии. Расшифровка генома вируса и изучение его белков позволили разработать очень эффективные препараты, которые воздействуют на вирус напрямую и за два-три месяца лечения полностью избавляют человека от заболевания", - сказал Чуланов.

Гепатит - воспаление печени, в результате которого клетки этого органа разрушаются, добавил он. Воспалительный процесс может возникнуть из-за злоупотребления алкоголем, отравления, приема некоторых лекарств, а также инфекций, чаще всего вирусных. Гепатит C - один из пяти основных видов вирусного гепатита.

Гепатит C, а также B и D передаются через кровь и половым путем. Эти заболевания могут быть хроническими, когда пациент долго их переносит. Болезнь часто протекает бессимптомно и может заявить о себе только при тяжелом поражении печени. Врач может поставить точный диагноз только при лабораторном обследовании, отметил Чуланов.

В пятницу отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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