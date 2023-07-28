В Новосибирске на образовательном интенсиве "Архипелаг" обсудят будущее беспилотников

На мероприятии планируют провести более 100 соревнований БПЛА

НОВОСИБИРСК, 28 июля. /ТАСС/. Создание, безопасность и будущее применение беспилотников в России обсудят на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг", который продлится в Новосибирске до 7 августа. Об этом сообщил заместитель директора по развитию технологических сообществ и партнерств Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ) Евгений Грибов.

"В рамках интенсива будут проходить лаборатории, объединяющие экспертов по разным тематикам, которые постараются сформулировать ключевые тенденции для развития разных технологических направлений. Совместно с Лабораторией Касперского будет проходить мероприятия по тому, как проектировать БАС, их программное обеспечение и авиационные, чтобы добиться их безопасности и кибербезопасности", - сказал Грибов.

Также на интенсиве, который объединит три крупные площадки в вузах и научных центрах Новосибирска, представители ведомств и крупных российских компаний обсудят планы по применению беспилотников в разных сферах жизни, включая сельское хозяйство, сферу ЖКХ и помощь при чрезвычайных ситуациях. На "Архипелаге" планируется более 100 соревнований беспилотных авиационных систем (БАС). Они будут разными по типам: военно-тактические, спортивные, технологические соревнования для разных по уровню подготовки участников, начиная любителями и заканчивая полупрофессионалами и профессионалами. Соревнования пройдут на полигоне военного училища, на аэродроме в окрестностях микрорайона ОбьГЭС, а также в закрытых залах спорткомплекса Новосибирского государственного университета.

Одним из итогов "Архипелага" станет создание Книги рекордов НТИ в сфере БАС, в которой будут отражены рекорды участников по скорости, продолжительности и высоте полетов дронов и другие достижения. Безопасность будет обеспечена выделением отдельной зоны для зрителей, ограничением доступа посторонних и ограничениями в использовании БПЛА.

Как сообщали ранее в пресс-службе правительства региона, всего в интенсиве примут участие 10 руководителей регионов России, более 280 научно-производственных компаний, работающий в сфере создания беспилотных летательных аппаратов, навигационного и авиационного оборудования. Команды из почти 70 краев и областей станут участниками семинаров, хакатонов и соревнований дронов.

Об "Архипелаге"

Ежегодный проектно-образовательный интенсив "Архипелаг" объединяет экспертов технологических рынков и институтов развития, а также команды российских вузов и стартапов. Участие в нем позволяет авторам перспективных проектов проработать свои инициативы в рамках акселерационных программ, найти инвесторов и грантовую поддержку.

В этом году "Архипелаг" пройдет с 28 июля по 7 августа в Новосибирске и Новосибирской области. Участники будут работать над задачами развития области беспилотных авиационных систем, повышения качества жизни людей и социального развития. Организаторами интенсива выступают Платформа НТИ, правительство Новосибирской области, Агентство стратегических инициатив, Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.