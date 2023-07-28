Два стартапа ярославских студентов реализуют при поддержке Фонда содействия инновациям

На это разработчикам выделят по 1 млн рублей

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Два проекта студентов и аспирантов Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова стали победителями конкурса "Студенческий стартап" Фонда содействия инновациям, стартапы получили грантовую поддержку и будут реализованы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"Разработчики получат по 1 млн рублей каждый на создание собственного инновационного стартапа в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства". Тематическое направление ярославцев - цифровые технологии. Сергей Сажин будет разрабатывать и запускать маркетплейс российских научных технологий, а Егор Смурыгин - интеллектуальный комплекс "Заря-1" для управления микроклиматом теплиц закрытого типа", - рассказали в пресс-службе.

Проект Смурыгина предполагает разработку программно-аппаратного комплекса, который позволит экологично выращивать растения для продажи. Будет создано мобильное приложение, IoT-датчики для отслеживания состояния почвы, климата и освещения вокруг растений. Благодаря алгоритмам машинного обучения будет проводиться анализ полученных данных, можно будет управлять микроклиматом теплицы. Разработку смогут использовать агропредприятия, фермеры и любители садоводства.

Сажин разработал проект маркетплейса российских научных технологий. Новая цифровая площадка позволит связать ученых и представителей бизнеса, а также решить проблему импортозамещения в разных отраслях экономики.

"Не всегда организациям, большим и малым компаниям, предприятиям легко и быстро удается найти необходимые для развития своего производства разработки, технологии. Кстати, одна и та же технология может даже по-разному называться в промышленной и в научной среде. Маркетплейс позволит создать большое многофункциональное коммуникационное пространство между бизнесом и научными коллективами для взаимовыгодного сотрудничества", - рассказал ТАСС Сажин.

ЯрГУ им. П. Г. Демидова считается преемником Демидовского юридического лицея, основанного в 1803 году. В университете на 10 факультетах ежегодно обучаются по 70 специальностям и направлениям более 7 тыс. студентов. Также с 2019 года в вузе работает институт иностранных языков. Вуз является участником программы "Приоритет-2030".