Давление Александрийской церкви на экзархат РПЦ в Африке снизилось

К православной церкви на континенте присоединились около 215 священников, каждый день их становится все больше

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Антирусское давление со стороны греческого Александрийского патриархата по отношению к Патриаршему экзархату Африки Русской православной церкви снизилось. Сейчас к РПЦ на континенте присоединились уже около 215 священников, сообщил ТАСС патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид в кулуарах экономического и гуманитарного форума Россия - Африка.

"За год и семь месяцев со дня создания экзархата антирусский напор со стороны греческой церкви мы уже не испытываем. С греческими церквями стало меньше проблем, они продолжают нам пакостить, но уже не в таком объеме, потому что мы показали серьезность своих намерений", - сказал он.

Митрополит уточнил, что сейчас к экзархату присоединились около 215 священников, каждый день их становится все больше.

"У нас в геометрической прогрессии прибавляется паства, приходят все больше священников из самой греческой Александрийской церкви, потому что они видят справедливое отношение на местах. <...> Трудности, которые возникают, в основном связаны с бюрократическими моментами", - пояснил он.

В прошлом году сообщалось, что ряд африканских священнослужителей Русской православной церкви в Африке были вызваны в суд, некоторые даже были арестованы. Во всех случаях заявления на священнослужителей написали епископы греческого Александрийского патриархата.

Патриарший экзархат Африки был образован в декабре 2021 года по решению Священного синода РПЦ. В постановлении уточнялось, что это было сделано по причине уклонения в раскол патриарха Александрийского Феодора, поминовения им за литургией главы раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания Думенко и совместного с ним служения. После этого целый ряд священников из Африки обратились в РПЦ с просьбой принять их в юрисдикцию Московского патриархата.

О саммите

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.