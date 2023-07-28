В приморском нацпарке отметили наибольшую популяция тигров среди охраняемых территорий

Ученые зарегистрировали в парке "Земля леопарда" 31 самку и 26 самцов

ВЛАДИВОСТОК, 28 июля. /ТАСС/. Общая численность амурских тигров в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье стала рекордной для всех особо охраняемых природных территорий планеты, сообщает пресс-служба нацпарка. Здесь насчитали 58 особей амурского тигра.

"Российские ученые провели "перепись" диких амурских тигров в национальном парке "Земля леопарда" и [на] прилегающих территориях юго-запада Приморского края. Новое исследование показало, что здесь отмечена самая высокая численность этого редкого подвида среди всех охраняемых природных территорий планеты - сразу с 58 взрослыми особями. Новая информация была получена путем анализа данных самой большой в России сети фотомониторинга - более 500 камер. Исследования уже более 10 лет ведутся в нацпарке "Земля леопарда", его охранной зоне и в заповеднике "Кедровая падь", - говорится в сообщении.

Уточняется, что большая часть новых взрослых особей в популяции - молодые тигры из известных ранее выводков. Ученые также отмечают выравнивание соотношения полов. Например, еще несколько лет назад количество самок было в два раза выше, а в данный учетный период зарегистрированы 31 самка и 26 самцов. Пол еще одной взрослой особи установить не удалось.

"Высокая плотность амурского тигра свидетельствует о благоприятных условиях для его существования и размножения. В нацпарке обеспечивается строгая охрана от браконьерства и лесных пожаров, а также поддерживается богатое разнообразие добычи для хищников. На "Земле леопарда" реализуются и различные проекты по изучению и мониторингу, а также по повышению уровня экологического образования и осведомленности местного населения", - отмечается в релизе.

Амурский тигр - самый крупный подвид тигра на планете. Он занесен в Красные книги России и мира. В дикой природе этот хищник обитает в основном на территориях Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. В настоящее время во всем ареале в России обитают порядка 750 амурских тигров.