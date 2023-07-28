В РПЦ заявили, что Россия остается главным оплотом православной славянской цивилизации

Председатель Синодального миссионерского отдела Московского патриархата, член Высшего церковного совета Русской православной церкви епископ Луховицкий Евфимий выразил мнение, что именно с цивилизационным конфликтом связано вооруженное противостояние в зоне СВО

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Россия остается главным оплотом православной восточно-славянской цивилизации, и именно с цивилизационным конфликтом связано вооруженное противостояние в зоне спецоперации. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС по случаю Дня Крещения Руси председатель Синодального миссионерского отдела Московского патриархата, член Высшего церковного совета РПЦ епископ Луховицкий Евфимий (Моисеев).

День Крещения Руси официально отмечается в России с 2010 года. Русская православная церковь 28 июля также празднует День памяти святого равноапостольного князя Владимира.

"Сегодня Россия и вообще постсоветское пространство, несмотря на все издержки советской эпохи и последующего времени, все равно остается главным оплотом православной восточно-славянской цивилизации. Здесь сохраняются те самые ценности православного христианства, которые уже, к сожалению, уходят из западной цивилизации. На сегодняшний день это неоспоримый факт, а святой равноапостольный князь Владимир как раз-таки и был тем человеком, который направил Русь по этой стезе и открыл ей этот замечательный путь, по которому мы идем уже более тысячи лет, в этом, конечно, его огромная заслуга", - сказал епископ Евфимий.

По его словам, решение крестить Русь князь Владимир принял не спонтанно. На тот момент, отметил архиерей, князю уже стало ясно, что язычество с точки зрения развития государства - это "бесперспективная история", а наибольших успехов достигают государства, которые опираются на религии единобожия. В результате он выбирал между тремя основными монотеистическими религиями: исламом, иудаизмом и христианством - в частности, между западным и восточным христианством.

"Выбор князя Владимира, крестившего Русь в православную веру, очевидно, являлся выбором цивилизационным. И Святейший Патриарх Кирилл в своем выступлении на Архиерейском совещании [19 июля] обратил на это особое внимание. Когда он говорил о конфликте на Украине, то открыто обозначил этот конфликт как цивилизационный, как столкновение цивилизаций", - сказал епископ Евфимий.

Новая концепция внешней политики РФ

По его мнению, очень важно рассказывать в школах и вузах о выборе князя Владимира и о Крещении Руси именно в контексте истории цивилизаций. "Это не просто какое-то локальное решение, имевшее значение для узкой группы последователей или подданных этого князя, а решение, которое вообще вызвало к жизни сам феномен России как страны-цивилизации", - подчеркнул епископ.

Глава синодального отдела обратил внимание на тот факт, что в новой концепции внешней политики РФ, утвержденной президентом Владимиром Путиным, Россия прямо называется "государством-цивилизацией". Как отметил иерарх РПЦ, это является очень важным сигналом, так как уже "на самом высоком, государственном уровне пришло осознание уникальности России как особой цивилизации, в основе которой находится православное христианство и которая открыта к взаимодействию с другими религиями и культурами".

"Мне кажется, молодежи нужно больше об этом рассказывать. Если они будут об этом знать, тогда, думаю, меньше вопросов будет возникать, за что сейчас мы воюем на Украине. Ведь борьба там ведется именно за те принципы, которые положил в основу нашей цивилизации святой равноапостольный князь Владимир", - добавил собеседник агентства.

Крещение Руси

День Крещения Руси связан с принятием князем Владимиром в 988 году христианства в качестве официальной государственной религии Киевской Руси.

Согласно "Повести временных лет", Владимир и его дружина в конце 980-х годов приняли решение о смене веры после длительного обсуждения и переговоров со странами, принадлежащими к разным вероисповеданиям. Летопись повествует о делегациях в Киев от мусульман из Волжской Булгарии, с латинского Запада, от иудаизированных хазар и из Византии, убеждавших князя принять их веру. Также Владимир отправил своих послов для знакомства с каждой из религий "в болгары", "в немцы", "в греки", после возращения которых князь выбрал христианство по византийскому обряду.

На государственном уровне праздник начал отмечаться в Российской империи в 1888 году, в год 900-летия крещения Руси и в день памяти князя Владимира. В СССР масштабные мероприятия, связанные с тысячелетием крещения Руси, прошли в 1988 году. В 2010 году в России 28 июля День Крещения Руси был установлен как государственная памятная дата.