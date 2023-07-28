В трех поселках Камчатки сняли введенный из-за пеплопада режим ЧС

Пеплопад случился в апреле 2023 года во время извержения вулкана Шивелуч

ТАСС, 28 июля. Власти Усть-Камчатского муниципального района в Камчатском крае сняли режим чрезвычайной ситуации в трех селах, которые в апреле пострадали от пеплопада во время извержения вулкана Шивелуч, сообщил глава Усть-Камчатского района Олег Бондаренко в своем Telegram-канале. При этом в населенных пунктах все еще действует режим повышенной готовности.

"С режима ЧС до режима повышенной готовности понижен уровень функционирования в Ключах, Козыревске и Майском - поселках и селе, пострадавших в апреле от пеплопада. Такое решение принято сегодня на заседании районной КЧС. По данным Роспотребнадзора, за последние два месяца пробы воздуха и воды, которые набирались регулярно, соответствуют норме", - сообщил глава района.

Он добавил, что основанием для введения режима ЧС были три фактора: риск жизни и здоровью жителей населенных пунктов, вероятность попадания вулканического пепла из открытого источника в систему холодного водоснабжения поселка Ключи и повреждение улично-дорожной сети поселков Ключи и Козыревск.

"Что касается источника водоснабжения поселка Ключи, то в проводимых пробах воды также не зафиксировано ничего опасного. Строительство закрытого источника находится на стадии завершения изучения имеющихся скважин. Часть из них пригодна для дальнейшей реконструкции и эксплуатации. В настоящее время готовим обращение в правительство Камчатского края по выделению денежных средств для разработки проектно-сметной документации", - написал Бондаренко.

Шивелуч начал извергаться в ночь на 11 апреля, к утру высота пеплового облака над вулканом достигла 20 км над уровнем моря. В результате в поселке Ключи выпало рекордное за последние 60 лет количество пепла - до 20 см. Пеплопады прошли также в поселках Майском и Козыревске. Пепловое облако распространилось более чем на 500 км к северо-западу от Шивелуча, взрыв от извержения уничтожил большую часть купола вулкана. Режим ЧС был введен в Усть-Камчатском районе 22 апреля.