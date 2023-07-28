РАНХиГС обсуждает реализацию новых программ с вузами Эфиопии и Гвинеи

Сейчас у вуза действуют меморандумы с учебными заведениями Египта и Марокко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) обсуждает реализацию новых совместных программ с вузами Эфиопии и Экваториальной Гвинеи, сейчас у вуза действуют меморандумы с учебными заведениями Египта и Марокко. Об этом сообщил ТАСС и. о. ректора Алексей Комиссаров в кулуарах экономического и гуманитарного форума Россия - Африка.

"Президентская академия в 2023 году запустила программу ДПО "Менеджмент - Россия - Африка. Новые подходы в развитии экономических и гуманитарных отношений". Кроме того, дополнительно вопросы реализации новых программ обсуждаются с университетами Эфиопии и Экваториальной Гвинеи", - сказал он.

И. о. ректора пояснил, что сейчас у РАНХиГС действуют меморандумы с Университетом Мансуры (Египет), Группой "Высший институт торговли и бизнес-администрирования" или Groupe ISCAE (Марокко), Школой менеджмента ESCA (Марокко). Направления - обмен студентами и преподавателями, совместные научные исследования.

Как добавил Комиссаров, в преддверии форума Россия - Африка Президентская академия провела ряд встреч с представителями дипломатического корпуса африканских стран. По его словам, страны континента заинтересованы в тематических образовательных программах, связанных с Африкой.

"Президентская академия, Минобрнауки и Ассоциация экономического сотрудничества со странами Африки (АЭССА) выделили дополнительные 30 мест для африканцев в рамках квоты правительства. Дополнительная квота предусмотрена для специальной программы повышения квалификации "Диалог ЕАЭС - Африка: перспективы развития и преимущества взаимовыгодного партнерства". На ней будут учиться сотрудники дипведомств 9 африканских стран", - отметил он.

Комиссаров уточнил, что в РАНХиГС обучаются студенты из 16 стран Африки, они выбирают не только московский кампус. Например, студенты из Мали и Экваториальной Гвинеи проходят обучение в Уральском институте управления РАНХиГС, студенты из Алжира, Египта, Йемена и Руанды - в Северо-Западном институте управления РАНХиГС. Чтобы иностранные обучающиеся смогли быстро освоиться в академии, в институтах и факультетах функционирует система кураторства, наставничества и тьюторства.

О саммите

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.