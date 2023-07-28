В Москве ожидаются облачная погода, дождь и до плюс 28 градусов

Атмосферное давление в столице составит 739 мм ртутного столба

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Облачная погода, дождь, местами сильный, гроза, местами град и до 28 градусов тепла ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 26 до 28 градусов тепла. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до плюс 15 градусов, ожидается кратковременный дождь, местами сильный, и гроза.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах от плюс 23 до плюс 28 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до плюс 13 градусов.

Ветер юго-восточный, южный, 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/c. Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности будет действовать из-за града в Москве и Подмосковье с 09:00 до 21:00 пятницы, из-за грозы, порывов ветра и дождя - до 21:00 субботы.