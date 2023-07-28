В уральском "Парке сказов" состоится летний забег Дедов Морозов и Снегурочек

Он пройдет в рамках фестиваля "Новый год летом" 5-6 августа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Летний забег Дедов Морозов и Снегурочек пройдет в арамильском "Парке Сказов" Свердловской области на фестивале "Новый год летом", который состоится 5-6 августа. Об этом сообщил ТАСС руководитель пиар-направления парка Влад Бородин.

"Забег Дедов Морозов и Снегурочек начнется в "Парке Сказов" на фестивале "Новый год летом". В перфомансе примут участие в том числе и дети. Победителям забегов подарят суперпризы. <…> На мероприятии гостей ждут мастер-классы, крио-шоу, театрализованные представления и спектакли, пенно-снежная аквадискотека. Гостям в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек предоставляются особые условия", - сказал он.

Длина дистанции забега будет составлять 400 м. Его проведут отдельно для взрослых и для детей. Как уточнила директор "Парка Сказов" Алиса Ларионова, праздник откроет череду зимних мероприятий, главное из которых - День рождение Урал Мороза.

"Парк сказов" - первый на Урале семейный тематический парк, посвященный традиционной уральской народной культуре, сказам Павла Бажова и русской сказке. Идея создания парка - сохранить историю и культуру Урала, возродить его традиции и познакомить с туристическими брендами Свердловской области.