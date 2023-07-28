В испытывающие нехватку кадров медучреждения Бурятии придут более 200 специалистов

Это выпускники медицинских вузов и колледжей, прошедшие учебу по целевому набору

УЛАН-УДЭ, 28 июля. /ТАСС/. Медучреждения Бурятии ожидают поступление на работу более 200 выпускников медицинских вузов и колледжей, прошедших учебу по целевому набору. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве республики.

"В 2023 году ожидается выпуск 437 студентов медицинских колледжей, из них 185 целевиков. Из числа выпускников вузов 84 специалиста ожидается к прибытию в государственные учреждения здравоохранения", - сообщили в министерстве.

В настоящий момент в медучреждениях Бурятии ощущается дефицит врачей, медперсонала. Не хватает порядка 400-500 специалистов разных профилей. "Больше всего терапевтов, акушеров-гинекологов, анестезиологов, хирургов, фельдшеров, специалистов скорой помощи", - уточнили в Минздраве региона.

В 2022 году были приняты изменения в программу "Кадровое развитие системы здравоохранения" госпрограммы Республики Бурятия "Развитие здравоохранения". Теперь региональный Минздрав выделяет субсидии из республиканского бюджета на целевую подготовку ординаторов на платной основе. "Данные меры позволяют расширить круг студентов, заключивших целевые договоры с последующим трудоустройством в государственные медорганизации, - уточнили в министерстве. - По состоянию на 1 июля этого года, такие целевые договоры уже заключены с 47 студентами старших курсов и ординаторами".

В этом году Минздравом России для Бурятии одобрены заявки на 294 квоты для обучения целевиков в российских вузах по программам специалитета. "В клиническую ординатуру на 2023 год заявлено 93 квоты по 25 специальностям, одобрено - 73", - добавили в Минздраве республики. Кроме того, в этом году колледжам Бурятии, где готовят по программам среднего профобразования, из регионального бюджета выделены средства на 538 бюджетных мест, из них 470 - по целевой квоте.

25 июля глава Бурятии Алексей Цыденов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил, что в республике в настоящее время рекордно низкий уровень по безработице, но наблюдается дефицит врачей, учителей, строителей, водителей и продавцов.