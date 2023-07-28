Вице-спикер Госдумы предложил кабмину ввести "Карту здоровья" для занимающихся спортом

Она станет аналогом "Пушкинской карты", отметил Владислав Даванков

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, где предлагает запустить по аналогии с "Пушкинской картой" "Карту здоровья" для людей, которые следят за своим здоровьем и занимаются спортом. Копия обращения есть в распоряжении ТАСС.

"Представляется целесообразным ввести дополнительные материальные стимулы в целях увеличения количества граждан, которые проходят диспансеризацию. Например, по аналогии с "Пушкинской картой" создать "Карту здоровья". Граждане будут иметь право со скидкой в размере от 10 до 20% приобрести билеты на общественный транспорт (метро, трамваями, автобусами), а также посещать государственные театры, музеи и другие культурные мероприятия, оплачивать со скидкой пошлины на предоставление государственных услуг", - указал парламентарий.

Также, по словам Даванкова, по карте могла бы предоставляться скидка на оплату парковки. Депутат считает, что введение указанных мер не приведет к выпадающим доходам бюджетов бюджетной системы РФ.

"Карту здоровья" также целесообразно предоставлять гражданам, регулярно занимающимся спортом (например имеющих годовые абонементы в фитнес-залы) в целях увеличения количества граждан, поддерживающих здоровый образ жизни. Прошу вас рассмотреть указанные инициативы. В случае их поддержки прошу поручить Министерству здравоохранения РФ разработать комплекс государственных мер по созданию материальных стимулов для увеличения числа граждан, проходящих диспансеризацию и регулярно занимающихся спортом, включая создание "Карты здоровья", - заключил Даванков.