Половину опрошенных соискателей в РФ не устраивает работа, где просят за что-то заплатить

По данным "Авито Работа", 51% респондентов заявили, что обязательно узнают у потенциального работодателя об обязанностях на работе, если в вакансии они отражены непонятно

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Около половины россиян, подыскивающих место трудоустройства, не откликается на предложения о работе, которая подразумевает оплату чего-либо при успешном приеме на нее. Особенности, на которые обращают внимание соискатели, проанализировала "Авито Работа" на основе опроса 10 тыс. пользователей (результаты опроса есть у ТАСС).

Так, 54% россиян, опытных в поиске работы, заметили, что осведомлены о правилах безопасности при выборе места трудоустройства. 46% проверяют, как работает компания, еще 45% не переходят по подозрительным ссылкам. "47% респондентов не откликаются на вакансии, где просят за что-то заплатить", - сообщили аналитики "Авито Работы".

Более половины (51%) респондентов заявили, что обязательно узнают у потенциального работодателя об обязанностях на работе, если в вакансии они отражены непонятно.

Наиболее доверительными источниками при поиске работы россияне считают специализированные платформы - так ответили 72%. Рекомендации друзей и знакомых также имеют вес - почти 60% опрошенных учитывают этот фактор при его наличии.