Уровень бедности в Чили снизился до исторического минимума в 6,5%

За чертой крайней бедности в стране живут 397 963 человека, что составляет 2% населения

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 июля. /ТАСС/. Уровень бедности в Чили в 2022 году снизился до 6,5%, что является самым низким показателем за историю проведения подобных исследований. Об этом сообщило в четверг министерство социального развития и по делам семьи республики.

"Согласно исследованию, уровень бедности по уровню дохода в стране значительно снизился и составил 6,5%, что эквивалентно 1 292 521 человеку", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в 2020 году показатель составлял 10,7%, в 2017 году - 8,5%.

"Это историческое снижение. <...> Этот показатель демонстрирует, что мы смогли обратить вспять последствия пандемии", - прокомментировал результаты исследования президент страны Габриэль Борич.

За чертой крайней бедности в Чили живут 397 963 человека, что составляет 2% населения. Индекс многомерной бедности также снизился - с 20,3% (2017) до 16,9%. В 2020 году измерение этого показателя не проводилось из-за пандемии.