В РПЦ считают фальсификацией истории празднование Киевом "Дня крещения Украины"

Как отметил председатель Синодального миссионерского отдела Московского патриархата Луховицкий Евфимий, никакой Украины в то время не существовало

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Установленный в современной Украине 28 июля праздник "День крещения Киевской Руси - Украины" не имеет ничего общего с исторической действительностью, поскольку никакой Украины в то время не существовало. Такое мнение высказал ТАСС в комментарии по случаю Дня Крещения Руси председатель Синодального миссионерского отдела Московского патриархата, член Высшего церковного совета РПЦ епископ Луховицкий Евфимий (Моисеев).

"Это просто очередная фальсификация Киева, по сути дела - фейк. Ну не было никакой Украины в X столетии, Украина - это достаточно поздний термин, причем польского происхождения. Изначально Украина понималась как окраина Речи Посполитой. Потом уже, впоследствии, этот термин вошел в политический обиход и в России", - сказал епископ Евфимий.

Он отметил, что в русском языке вплоть до конца XIX столетия употреблялся термин "Малороссия", причем совершенно без какого-либо негативного оттенка. "Ни в коем случае нельзя трактовать в каком-то уничижительном смысле термин "Малороссия", никогда и не было такого понимания. Но потом идеологи сепаратизма заменили его термином "Украина", который имеет совершенно другой корень и семантически никак не связан со словом "Россия". В конечном итоге все закончилось изобретением некоего гибрида "Киевская Русь - Украина", - сказал иерарх.

Часть областей современной центральной Украины, пояснил он, именовалась Малороссией не в том смысле, что эти земли "чем-то были умалены" по отношению к Великой России. "Термин "Малороссия", скорее, следует понимать как "корневая Россия", он имеет ту же семантику, что и "малая земля" - то есть небольшая по размеру территория, имеющая огромное духовное и историческое значение. Это то древнейшее место, "откуда есть пошла русская земля", - отметил епископ.

По его словам, отождествлять Киевскую Русь и нынешнюю Украину с точки зрения исторической науки просто нелепо. "К сожалению, такие фальсификации, которыми сейчас изобилует официальная украинская историография, ни к чему хорошему не приведут ни украинское государство, ни его граждан", - заключил собеседник агентства.

На государственном уровне праздник начал отмечаться в Российской империи в 1888 году, в год 900-летия крещения Руси. В СССР масштабные мероприятия, связанные с тысячелетием крещения Руси, прошли в 1988 году. В 2010 году в России 28 июля День Крещения Руси был установлен как государственная памятная дата. Русская православная церковь 28 июля также празднует День памяти святого равноапостольного князя Владимира.