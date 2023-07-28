В РПЦ заявили, что деятельность священников-блогеров может быть отдельно регламентирована

Как отметил председатель Синодального миссионерского отдела Московского патриархата Луховицкий Евфимий, это будет признанием того, что их позиция не противоречит общецерковной

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Деятельность клириков Русской православной церкви, ведущих активную деятельность в блогах и социальных сетях, может быть отдельно регламентирована - это будет своего рода знаком качества, признанием того, что их позиция не противоречит общецерковной. Об этом сообщил ТАСС председатель Синодального миссионерского отдела Московского патриархата, член Высшего церковного совета РПЦ епископ Луховицкий Евфимий (Моисеев).

"В Синодальный миссионерский отдел уже неоднократно поступали запросы о том, чтобы как-то регламентировать деятельность священнослужителей в социальных сетях. Чтобы было понятно, кто действительно осуществляет церковную миссию, действуя по благословению священноначалия, а кто просто самовыражается, ведет некую деятельность, может быть, не запрещенную законом, но и не связанную напрямую с пастырским служением", - сказал епископ Евфимий.

Он признал, что зачастую люди, видящие на YouTube или в других сервисах священнослужителя, априори воспринимают его как официального представителя церкви. При этом выясняется, что порой некоторые батюшки становятся блогерами без благословения церковного руководства. По его мнению, данная тема еще ждет своего обсуждения на общецерковном уровне.

Епископ Евфимий напомнил, что недавно Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встречался со священнослужителями-блогерами и, напутствуя их, призвал не забывать о том, что главное призвание священника - не интернет, а спасение человеческих душ. Пастырское служение представителя духовенства не должно страдать в результате его деятельности в информационном пространстве, отметил собеседник агентства.

"К решению вопроса о принципах присутствия священника в медиасфере нужно подходить с большим рассуждением, чтобы как-то и не ограничить ту ревность, которая есть у людей - многие ведь действуют из самых лучших побуждений, - но и не дать развиться и усилиться каким-то негативным тенденциям, которые тоже, в общем-то, очевидны. Полагаю, что со временем позиция церкви по этому вопросу будет более четко сформулирована, и эта сфера деятельности как-то тоже будет отрегулирована", - добавил глава синодального отдела.

В Московской патриархии уже действует система сертификации православной литературы. Если издатель рассчитывает распространять свою книгу через церковную розничную сеть, то она должна получить гриф Издательского совета Русской православной церкви. Есть гриф "Рекомендовано к публикации", а также гриф "Допущено к распространению". Ранее также Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ выпустил специальные "Рекомендации по работе в социальных сетях для епархиальных и приходских информационных служб".