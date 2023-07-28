28 июля, 06:34

Маск планирует оставить в Twitter только темный режим

Evan Agostini/ Invision/ AP
Глава Twitter Илон Маск
© Evan Agostini/ Invision/ AP

По данным портала The Verge, это решение вызвало споры среди пользователей соцсети, так как для многих гораздо удобнее пользоваться платформой в светлом режиме

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Илон Маск заявил, что в социальной сети Twitter в скором времени будет доступен только темный режим.

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"Эта платформа будет иметь скоро только темный режим. Это лучше во всех отношениях", - написал Маск в Twitter.

Как отмечает портал The Verge, это решение вызвало споры среди пользователей соцсети, так как для многих гораздо удобнее пользоваться платформой в светлом режиме. Они написали, что светлый текст на черном фоне читать сложнее. В настоящий момент Twitter предлагает несколько режимов в зависимости от предпочтений пользователей.

Ранее социальная сеть Twitter изменила свой логотип на белую букву X с черным контуром, убрав изображение синей птицы. Маск разместил на своей странице фотографию штаб-квартиры компании с проекцией нового логотипа. Маск также сообщил, что домен x.com теперь автоматически переадресует пользователей на сайт Twitter. Публикации в Twitter после этих изменений будут называться не "твитами", а "иксами".

27 октября 2022 года Маск закрыл сделку по покупке компании Twitter на сумму $44 млрд. Сразу после этого он уволил ряд членов руководства компании, в том числе генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала. Как следует из документов, размещенных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск также распустил совет директоров и стал единоличным руководителем компании. 

Теги:
СШАМаск, Илон
© Информационное агентство ТАСС
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