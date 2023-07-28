Полпред в УрФО вручил орден Мужества матери военкора Журавлева, погибшего в СВО

Награждение состоялось по поручению президента России Владимира Путина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев передал орден Мужества матери военного корреспондента "РИА Новости" Ростислава Журавлева Людмиле Журавлевой. Вручение состоялось во время церемонии прощания с журналистом в Доме офицеров в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС с места событий.

27 июля президент России Владимир Путин подписал указ о награждении журналиста орденом Мужества.

"По поручению президента России я вручаю вам орден Мужества, который получил ваш сын за безупречное исполнение своего долга", - сказал он, обращаясь к матери военкора.

28 июля в Екатеринбурге проходит церемония прощания с Журавлевым, в ней принимают участие представители власти, военнослужащие, журналисты, друзья и родные военкора.

Журавлев погиб 22 июля на 35-м году жизни во время украинского обстрела в Запорожской области. Также в результате удара Вооруженных сил Украины пострадали сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков и еще один корреспондент "РИА Новости" Константин Михальчевский.