На северо-востоке Москвы нанесли либо обновили временные велополосы

Сеть новых велополос позволяет обеспечить доступность районов к транспортным объектам

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Временную разметку для велосипедистов и пользователей самокатов нанесли и обновили в Северо-Восточном административном округе (СВАО) столицы. Об этом сообщили ТАСС в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

"Москвичи смогут строить безопасные и удобные велосипедные маршруты для отдыха и ежедневных поездок - в Северо-Восточном округе нанесли новую и обновили уже существующую временную разметку для велосипедистов и пользователей самокатов на улицах Полковой, Октябрьской, Складочной, Стрелецкой, Римского-Корсакова, Мусоргского, Сельскохозяйственной, Декабристов, Отрадной, а также 1-й Стрелецкий проезд, 5-й проезд Марьиной Рощи, Савеловский проезд, Юрловский проезд", - значится в сообщении.

Как добавил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба, с начала сезона в Марьиной Роще нанесли новые временные велополосы на четырех улицах, на трех - обновили разметку. Также временную велоинфраструктуру обновили в Отрадном на шести улицах.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем велоинфраструктуру в столице - в разных районах продолжаем расширять велосеть. <…> Скоро еще обустроим новую временную полосу в Институтском переулке от улицы Октябрьской до Суворовской площади. Общая протяженность временной велоинфораструктуры в округе составляет порядка 13 км", - уточнил он.

Как отметили в ЦОДД, сеть новых велополос позволяет обеспечить доступность районов к транспортным объектам: в Марьиной Роще доехать на велосипеде от станции метро и МЦД "Савеловская" до станции метро "Достоевская" и к Тверскому району; в Отрадном - проехать через весь район от улицы Римского-Корсакова до Сельскохозяйственной улицы и далее доехать к ВДНХ и станции метро и МЦК "Ботанический сад".

"В этом году обустраиваем 70 км велополос, из них 60 км во временной разметке. В столице уже доступно более 500 км велоинфраструктуры", - заключили в пресс-службе.