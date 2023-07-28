В храмах Таиланда прошли церемонии раздачи милостыни монахам по случаю дня рождения короля

Тайцы не считают раздачу пищи благотворительной акцией, а связывают этот процесс с национальным религиозным обычаем

БАНГКОК, 28 июля. /ТАСС/. Таиланд отмечает день рождения короля Маха Вачиралонгкорна (Рамы Х), которому исполнился 71 год, в стране объявлен государственный праздник. В храмах Бангкока прошел буддийский ритуал раздачи милостыни монахам - традиционный для местной религиозной культуры сбор подаяний в виде пищи, которая складывается в специальную чашу, которую носят с собой монахи, передает корреспондент ТАСС.

На проспекте Ратчадамноем в центре Бангкока общественные активисты разбили палатки с горячим питанием, которое предлагают всем желающим и нуждающимся. Тайцы не считают раздачу пищи благотворительной акцией, а связывают этот процесс с национальным религиозным обычаем, устанавливающим межличностные связи.

По случаю праздника дома украшены желтыми флагами, цветочными композициями и гирляндами. У зданий государственных учреждений и на проспектах установлены гигантские портреты короля Рамы X на желтом фоне. Желтый цвет является символом королевской семьи, поэтому многие тайцы оделись в одежду именно такого цвета, чтобы сходить в храм и помолиться о благополучии короля. Двери храмов открыты и для туристов.

К чествованию Рамы X присоединилось и посольство России в Таиланде. "Его Величество вносит неоценимый вклад в укрепление взаимовыгодных связей между двумя странами. Мы выражаем надежду, что благодаря благосклонной поддержке Его Величества двусторонние отношения между Россией и Таиландом и впредь будут укрепляться по различным направлениям. Посольство желает Его Величеству, королевской семье и всем жителям Таиланда крепкого здоровья, счастья и благополучия", - говорится в поздравлении российского диппредставительства.

Королевская армия, военно-морской флот и военно-воздушные силы Таиланда отпраздновали день рождения короля Маха Вачиралонгкорна залпами оружейного салюта из 21 орудия.

О короле

Маха Вачиралонгкорн вступил на престол 1 декабря 2016 года - на 50-й день после смерти своего отца, правившего королевством на протяжении 70 лет. Высшее образование Рама X получил в Австралии, где в 1976 году окончил Университет Нового Южного Уэльса со степенью бакалавра гуманитарных наук и Королевский военный колледж в Дантруне, получив квалификацию военного летчика. У него также есть лицензия на управление самолетом Boeing 737-400 и сертификат пилота гражданской авиации. В 1982 году окончил юридический факультет Университет Сухотай Тамматират в Бангкоке. В возрасте 20 лет будущий король был провозглашен наследным принцем, после чего к его имени Вачиралонгкорн была добавлена почетная приставка Маха, что с санскрита переводится как "великий".