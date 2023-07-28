В Омске на сутки продлили режим неблагоприятных метеоусловий

В ночь на 28 июля в городе зафиксировали выбросы фенола и этилмеркаптана

ОМСК, 28 июля. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеорологических условий, при котором предприятия обязаны снизить выбросы на 15-20%, продлили до утра субботы в Омске, сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В период с 11:00 (08:00) 28 июля до 11:00 29 июля 2023 года на территории Омска и Омской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности", - говорится в сообщении.

Режим НМУ ввели в регионе утром 27 июля. При этом промышленные предприятия обязаны снизить выбросы минимум на 15-20%, предприятия тепло- и электрогенерации - на 5-10%. Однако после массовых жалоб жителей города на химический запах в Советском округе ночью зафиксировали выбросы фенола и этилмеркаптана. Специалисты Минприроды Омской области установили предполагаемый источник выбросов - предприятие, которое подлежит федеральному экологическому надзору. Жалобы на загрязнение атмосферы поступили и из других округов города.

В Минприроды подчеркнули, что повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере в этот период свидетельствует о неполноте и недостаточной эффективности мероприятий по снижению выбросов. Информация о превышениях направлена в надзорные органы. Региональные власти также обратились в Росприроднадзор с просьбой организовать проверку предполагаемого источника загрязнения на предмет соблюдения требований по снижению выбросов при неблагоприятных метеоусловиях.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко во время визита в Омске в августе 2021 года отметила, что город занимает пятое место среди городов России с самым загрязненным воздухом. По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область в национальном экологическом рейтинге по итогам зимы 2022-2023 годы заняла последнее место. В Омске регулярно фиксируют выбросы загрязняющих веществ.