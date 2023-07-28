СФ одобрил закон, смягчающий наказание за незаконное пересечение границы РФ группой лиц

Изменение вносится в третью часть статьи 322 Уголовного кодекса

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который уменьшает с шести до пяти лет срок лишения свободы за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой с применением насилия или с его угрозой.

Эта норма содержится в законе, устанавливающем уголовную ответственность за производство и оборот табака и табачной продукции без лицензии. Изменение вносится в третью часть статьи 322 Уголовного кодекса РФ, по которой сейчас предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет за незаконное пересечение госграницы РФ.

Новелла вступит в силу со дня официального опубликования закона.