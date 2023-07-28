Горнолыжные курорты Сочи приостановили работу канатных дорог и туристических троп

В городе также закрыли пляжи

КРАСНОДАР, 28 июля. /ТАСС/. Канатные дороги временно закрыли на курорте "Красная Поляна" в Сочи в связи с погодными условиями, на курорте "Роза Хутор" приостановили посещение туристами троп. Об этом сообщается в Telegram-каналах курортов.

"Канатные дороги закрыты до улучшения погодных условий", - говорится в сообщении курорта "Красная Поляна".

Помимо этого, туристические тропы малого кольца временно закрыли на курорте "Роза Хутор" по погодным условиям. Также приостановили работу "Йети Парка", летнего тюбинга, временно закрыли мост на Пике.

В Сочи до 29 июля включительно прогнозируют ливни с градом, возможны подъемы уровня воды в реках, формирование смерчей, сходы селей. В Сочи в целях безопасности закрыли пляжи.