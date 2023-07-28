Совфед одобрил закон о порядке применения УК и УПК в новых регионах России

По закону не будет признаваться преступным и наказуемым деяние, совершенное на территории нового субъекта РФ до 30 сентября 2022 года, если оно было направлено на защиту интересов России или этих субъектов

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который определяет порядок применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства РФ на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Документ устанавливает, что уголовное судопроизводство в новых регионах осуществляется по правилам Уголовно-процессуального кодекса РФ, а преступность и наказуемость деяний, совершенных там до вступления в состав РФ, определяются в соответствии с нормами Уголовного кодекса РФ. По закону не будет признаваться преступным и наказуемым деяние, совершенное на территории нового субъекта РФ до 30 сентября 2022 года, если оно было направлено на защиту интересов России или этих субъектов. Преступления, совершенные до указанной даты против интересов ДНР и ЛНР, будут считаться совершенными против интересов Российской Федерации, а граждане указанных республик, совершившие преступления, будут рассматриваться в качестве российских граждан.

Материалы, по которым производилось досудебное расследование в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в соответствии с законодательством Украины и не было завершено до вступления в состав РФ, передаются прокурору для определения вида уголовного преследования и подследственности в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом России. Если по российскому законодательству деяние, по которому проводилось досудебное расследование в соответствии с законами Украины, не является преступлением, будет приниматься решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Кроме того, согласно закону, в период действия на территории регионов военного положения задержание подозреваемого допускается на срок не более тридцати суток. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.