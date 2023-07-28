СФ одобрил закон о лишении свободы за нарушение антитеррористических требований

Согласно документу, срок наказания может составить до семи лет

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который устанавливает уголовную ответственность с максимальным наказание до семи лет лишения свободы за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий.

Как отмечается в сопроводительных документах к закону, в Кодексе РФ об административных правонарушениях предусмотрено наказание за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий. При этом уголовная ответственность за такие нарушения, за исключением объектов топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, в законодательстве не установлена.

Теперь Уголовный кодекс (УК) РФ дополняется новой статьей 217.3, устанавливающей уголовное наказание, если нарушитель уже привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние, совершенное два раза и более в течение 180 дней. За нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или причинение крупного ущерба (от 1 млн рублей), устанавливается наказание в виде штрафа до 80 тыс. рублей, ограничения свободы до трех лет или лишения свободы на тот же срок.

Если такое нарушение привело к смерти человека, срок лишения свободы увеличится до пяти лет, а в случае смерти двух и более лиц - до семи лет.

Закон вступит в силу с 1 июля 2024 года.