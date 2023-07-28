СФ одобрил закон о запрете участия в работе иностранных НПО, не входящих в реестр

Иностранные НПО, не внесенные в соответствующий реестр, смогут участвовать в мероприятиях, проводимых подконтрольными государству организациями, только в случае, если организатор уведомит об этом Минюст за 10 дней

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который запрещает физическим и юридическим лицам участвовать в работе иностранных неправительственных организаций (НПО), не входящих в соответствующий госреестр.

Документ направлен на устранение пробелов в законодательстве о регулировании деятельности иноагентов и зарубежных НПО. Он устанавливает, что физические и юридические лица могут участвовать в деятельности иностранной НПО на территории РФ "со дня регистрации структурного подразделения (отделения) такой организации" или "со дня внесения в реестр филиалов и представительств международных организаций и иностранных НПО сведений о филиале или представительстве соответствующей организации".

Согласно закону в состав органов управления, попечительских, наблюдательных советов и иных органов иностранных НПО и действующих на территории России их структурных подразделений "не могут входить лица, замещающие государственные или муниципальные должности, а также должности государственной или муниципальной службы, если иное не предусмотрено международным договором России или законодательством РФ. "Указанные лица не вправе заниматься оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором РФ или законодательством РФ", - говорится в законе.

Иностранные НПО, не внесенные в соответствующий реестр, смогут участвовать в мероприятиях, проводимых подконтрольными государству организациями, только в случае, если организатор уведомит об этом Минюст за 10 дней. В реестр должны включаться все виды структурных подразделений НПО, в том числе отделения.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.