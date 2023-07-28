СФ одобрил закон о лишении свободы за работу в не входящих в реестр зарубежных НПО

Согласно документу, срок максимального наказания может достичь трех лет

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании законы о введении административной и уголовной ответственности с максимальным наказанием в три года лишения свободы за участие в деятельности незарегистрированных в РФ зарубежных или международных неправительственных организаций (НПО). Речь идет об НПО, данные о которых не внесены в специальный реестр, а также о тех, что не имеют зарегистрированного по законодательству о некоммерческих организациях структурного подразделения (отделения).

Один из законов дополняет Кодекс РФ об административных правонарушениях статьей 19.34.2. Так, если правонарушения не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, штрафы для граждан составят до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - до 100 тыс. рублей. Исключения составят случаи, когда такое участие допускается в соответствии с российским законодательством о некоммерческих организациях.

Штраф за подобное нарушение для иностранцев или лиц без гражданства составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей с возможным административным выдворением за пределы России.

Поправки в Уголовный кодекс

Второй закон дополняет Уголовный кодекс (УК) РФ новой статьей, по которой за участие в работе такой неправительственной организации в России в случае, если лицо уже привлекалось к административной ответственности за данное правонарушение, предусмотрено наказание в виде штрафа от 100 тыс. до 200 тыс. рублей либо лишения свободы на срок до двух лет с возможным лишением права занимать определенные должности в течение пяти лет. Также предусмотрены обязательные работы на срок до 200 часов либо принудительные работы на срок до двух лет с возможным ограничением свободы на такой же срок.

Данный состав будет распространяться не только на лиц, ранее привлеченных к административной ответственности, но и на тех, кто привлекался по статье УК РФ об организации работы нежелательных в РФ иностранных НПО.

За организацию деятельности в России такой НПО срок лишения свободы может составить до трех лет с возможным лишением права занимать определенные должности до семи лет. Также в качестве наказания предусмотрены обязательные работы на срок до 360 часов, принудительные работы на срок до трех лет с возможным ограничением свободы на срок до двух лет.

Согласно примечанию к новой статье, нарушитель может быть освобожден от уголовной ответственности за участие в такой НПО, если он добровольно прекратил участие в ее деятельности и активно способствовал раскрытию или расследованию преступления.

Законы вступят в силу со дня официального опубликования.