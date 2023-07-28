Совфед одобрил закон об увеличении штрафа за переход ж/д путей в неположенном месте

Штраф вырастет со 100 до 500 рублей

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, увеличивающий со 100 до 500 рублей размер штрафа за переход железнодорожных путей в неположенном месте. За это же правонарушение, совершенное в Москве и Санкт-Петербурге, штраф составит 1,5 тыс. рублей.

Изменения вносятся в статью 11.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене). Согласно действующей редакции кодекса проход по железнодорожным путям в неустановленных местах карается штрафом в размере 100 рублей. Также за это правонарушение может быть вынесено предупреждение. После вступления закона в силу штраф составит 500 рублей.

Кроме того, статья дополняется нововведениями, в соответствии с которыми совершение такого правонарушения в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях будет наказываться штрафом в размере 1,5 тыс. рублей.

Кроме того, статья дополняется примечанием, по которому нарушитель привлекается к ответственности в случае, если специально оборудованный пешеходный переход, тоннель, мост либо другое место, предусмотренное для перехода и обозначенное информационным знаком, находилось в пределах одного километра от места совершения правонарушения.

В действующей редакции КоАП есть ряд статей, штрафы по которым для Москвы и Санкт-Петербурга в разы превышают санкции для всех остальных субъектов РФ. Например, штрафы за неправильную парковку, движение по автобусным полосам и ряд других правонарушений. Теперь к ним добавляется и переход железнодорожных путей в неположенном месте.