Почта Молдавии приостановила отправления в Россию

При этом клиенты "Почты Молдавии" смогут получать письма и посылки, которые были отправлены из России в республику

КИШИНЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Государственное предприятие "Почта Молдовы" временно прекратило прием всех почтовых отправлений в Россию в связи с невозможностью отправки по этому направлению.

"В связи с невозможностью пересылки международных почтовых отправлений в Россию ГП "Почта Молдовы" сообщает о временном прекращении приема всех почтовых отправлений по данному направлению. Поэтому начиная с 28.07.2023 прием всех почтовых отправлений (EMS, корреспонденция, посылки) в РФ приостанавливается", - говорится в сообщении на сайте предприятия. В нем отмечено, что о возобновлении услуги будет сообщено дополнительно. При этом клиенты "Почты Молдавии" смогут получать письма и посылки, которые были отправлены из России в республику.

В мае прошлого года "Почта Молдавии" уже приостанавливала на три недели доставку почты в Россию, но проблему удалось урегулировать. Такой же перерыв случился и во второй половине мая - начале июня этого года.