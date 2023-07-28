СФ одобрил закон о штрафах до 8 млн руб. за неисполнение обязанностей владельцами соцсетей

В КоАП, в частности, вводится новая статья, по которой неисполнение владельцем предписания Роскомнадзора о мониторинге соцсети "с целью выявления информации, схожей до степени смешения с информацией, меры по удалению которой он обязан принимать на основании ранее направленного требования или уведомления" РКН, повлечет наложение штрафа

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который вводит штрафы до 8 млн рублей для владельцев социальных сетей за неисполнение их обязанностей и предписаний Роскомнадзора.

В Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) вводится новая статья, по которой неисполнение владельцем предписания Роскомнадзора о мониторинге соцсети "с целью выявления информации, схожей до степени смешения с информацией, меры по удалению которой он обязан принимать на основании ранее направленного требования или уведомления" РКН, повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Должностным лицам может грозить штраф от 500 тыс. до 800 тыс. рублей, юридическим лицам - от 4 млн до 6 млн рублей.

Кроме того, кодекс дополняется статьей 13.50 (неисполнение обязанностей владельцем социальной сети). За неисполнение владельцем соцсети обязанности по ежегодному размещению отчета о результатах рассмотрения обращений о распространяемой с нарушением закона информации, а также о результатах мониторинга соцсети, за неисполнение обязанности по размещению в соцсети документа, устанавливающего правила ее использования, и (или) неисполнение обязанности по информированию пользователей о внесенных изменениях в указанные правила устанавливается штраф для граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Для должностных лиц штраф составит от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, для юрлиц - от 600 тыс. до 1 млн рублей.

За неисполнение обязанности по мониторингу соцсети и принятию мер по ограничению доступа к запрещенной информации, а также за невыполнение требования Роскомнадзора об отмене таких мер устанавливается штраф для граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Для должностных лиц штраф составит от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, для юридических лиц - от 800 тыс. до 4 млн рублей. Если правонарушение будет совершено повторно, верхние границы штрафов вырастут вдвое и составят от 100 тыс. до 200 тыс. рублей для граждан, от 500 тыс. до 800 тыс. рублей для должностных лиц, от 4 млн до 8 млн рублей для юридических лиц.