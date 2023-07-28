Совфед одобрил закон о скидке на штраф за неоплату проезда по платной региональной дороге

Норма должна вступить в силу с 1 сентября 2024 года

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил закон о возможности оплатить штраф за неоплаченный проезд по платным региональным, межмуниципальным или местным дорогам, частным дорогам общего пользования с 50-процентной скидкой.

Изменение внесены в статью 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП), в которой закреплена возможность оплаты штрафа со скидкой в течение 20 дней с момента вынесения постановления о нарушении ряда пунктов ПДД.

Согласно закону, скидка предусмотрена при быстрой оплате штрафа за несоблюдение порядка внесения платы за проезд транспортного средства по платным автомобильным дорогам общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, частным автомобильным дорогам общего пользования или их участкам.

Норма должна вступить в силу с 1 сентября 2024 года.