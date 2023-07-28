СФ увеличил до 400 тыс. рублей штраф за неисполнение военно-транспортных обязанностей

Закон вступит в силу с 1 октября

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который в том числе увеличивает с 20 тыс. до 400 тыс. рублей максимальный штраф за неисполнение военно-транспортных обязанностей.

Документ ужесточает ответственность за нарушение требований воинского учета. Изменения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). В частности, меняется диспозиция и наказание, предусмотренные статьей 19.25 (неисполнение военно-транспортных мобилизационных обязанностей).

По действующему законодательству в период мобилизации или в военное время в России устанавливается военно-транспортная мобилизационная обязанность. Она распространяется на федеральные и региональные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, организации, в том числе на порты, пристани, аэропорты, нефтебазы, перевалочные базы горючего, автозаправочные станции, ремонтные организации и иные организации, обеспечивающие работу транспортных средств, а также на граждан - владельцев транспортных средств. В целях обеспечения обороны и безопасности страны все они обязаны предоставить государству транспортные средства и другое имущество, находящееся в их собственности. Возмещение возможных убытков, понесенных в связи с таким предоставлением, осуществляется в порядке, определяемом правительством РФ.

Одобренный закон исключает из диспозиции статьи 19.25 КоАП РФ слово "мобилизационных" и увеличивает штрафы. Теперь за неисполнение установленных российским законодательством военно-транспортных обязанностей штраф для граждан составит от 15 тыс. до 25 тыс. рублей (сейчас - от 300 до 500 рублей), для должностных лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей (сейчас - от 500 до 1 тыс. рублей), для юридических лиц - от 350 тыс. до 400 тыс. рублей (сейчас - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей).

Закон вступит в силу с 1 октября 2023 года.