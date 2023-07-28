СФ одобрил штрафы за необеспечение поставок военной техники в пункты сбора при мобилизации

Штрафы составят до 500 тыс. рублей

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который ужесточает ответственность за нарушение требований воинского учета, в том числе вводит штрафы до 500 тыс. рублей за неисполнение обязанности по поставке техники на пункты сбора и в части при мобилизации.

Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) дополняется новой статьей 19.38 (неоказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации). По ней за неисполнение обязанности по организации или обеспечению поставки техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации устанавливается наказание в виде штрафа. Для должностных лиц предусмотрена санкция от 60 тыс. до 80 тыс. рублей, для юрлиц - от 400 тыс. до 500 тыс. рублей.

Аналогичные штрафы предусмотрены за неисполнение обязанности по обеспечению своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части, неоказание содействия организации таких оповещения и явки.

Штрафы за непредставление в военкомат списков граждан

Новые размеры штрафов устанавливаются за непредставление в военкомат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет. Для должностных лиц предусмотрено наказание от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 350 тыс. до 400 тыс. рублей (сейчас за такое правонарушение установлен штраф в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей). Аналогичные штрафы вводятся за неоповещение граждан о повестке военкомата или иного органа, осуществляющего воинский учет, при поступлении таких повесток, в том числе в электронной форме, а также за необеспечение гражданам возможности своевременной явки по повестке.

Действующая статья КоАП предусматривает ответственность за неоповещение руководителем или другим должностным лицом организации, а равно должностным лицом органа местного самоуправления, ответственными за военно-учетную работу, граждан о вызове их по повестке военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, а равно необеспечение гражданам возможности своевременной явки по вызову по повестке военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет. Штраф за такое нарушение составляет от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.

Кроме того, в новой редакции приводится статья 21.4. КоАП. Сейчас по ней предусмотрены санкции за несообщение сведений о гражданах, состоящих или обязанных состоять на воинском учете. Теперь же наказывать будут за непредставление или несвоевременное представление должностными лицами государственных органов или организаций сведений, необходимых для ведения воинского учета. Штраф за данное правонарушение составит от 40 тыс. до 50 тыс. руб.

Закон вступит в силу с 1 октября 2023 года.