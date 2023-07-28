Совфед одобрил закон о праве ухаживающих за ребенком отцов требовать алименты

Документ вносит изменения в статьи 89 и 90 Семейного кодекса

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который наделяет отцов, фактически осуществляющих уход за общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения, правом требовать алименты от жен или бывших жен.

Документ вносит изменения в статьи 89 и 90 Семейного кодекса РФ. Ранее правом требовать алименты на свое содержание были наделены женщины (жены и бывшие жены) в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка. Мужчина получал такое право только с учетом условий: если он достиг пенсионного возраста, нетрудоспособен или общий ребенок является инвалидом.

Закон дополняет статью 89 положением, согласно которому право требовать предоставления алиментов в судебном порядке имеет "супруг, фактически осуществляющий уход за общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения". Статья 90 дополнена положением, наделяющим таким правом бывшего супруга.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.