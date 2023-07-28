В ФМБА России заявили о готовности сотрудничать с Африкой в разработке вакцин

Речь идет о вакцинах против лихорадки денге, вируса папилломы человека и препаратах для лечения ВИЧ-инфекций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) готово сотрудничать с африканскими странами в разработке вакцин против лихорадки денге, вируса папилломы человека и препаратов для лечения ВИЧ-инфекций. Об этом сообщил замруководителя ФМБА Игорь Борисевич, выступая на экономическом и гуманитарном форуме Россия - Африка.

"Учреждениями ФМБА России сейчас ведутся разработки в области создания вакцин против лихорадки денге, вируса папилломы человека и ряда терапевтических препаратов для лечения ВИЧ-инфекций. По всем этим направлениям наше агентство готово сотрудничать со странами африканского континента, как в области разработки, так и в области трансфера технологий и производства", - сказал он.

По его словам, ФМБА России разработал и сейчас завершает клинические испытания полисахаридных коньюгированных вакцин для профилактики гемофильной инфекции типа b, менингококковой инфекции, пневмококковой инфекции. Исследования будут завершены в 2025 году, вакцины будут полностью отечественными и будут выпускаться по полному циклу.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.