СФ разрешил передавать конфискат и вещдоки гражданам и организациям во время мобилизации

Порядок, случаи и перечень вещей установит правительство

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании законы, вводящие возможность безвозмездной передачи гражданам и организациям вещественных доказательств и конфискованных вещей в период мобилизации, военного положения или военного времени.

Закон устанавливает, что в период мобилизации, военного положения или военного время конфискованные вещи, которые были орудиями или предметами административного правонарушения, могут быть переданы органам публичной власти для обеспечения реализации возложенных на них полномочий, а также Общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию" для их безвозмездной передачи гражданам и организациям. Порядок, случаи и перечень вещей установит правительство РФ.

Такие же правила распространяются и на вещественные доказательства по уголовным делам. При этом уточняется, что речь не идет о случаях, когда вещдоки должны быть возвращены законному владельцу.

Закон, внесенный в Госдуму парламентом Кабардино-Балкарской Республики, также уточняет терминологию. Он заменяет понятие "утрата гражданства Российской Федерации" понятием "прекращение гражданства Российской Федерации". Это объясняется необходимостью приведения законодательных актов в соответствие с Конституцией РФ.