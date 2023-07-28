СФ одобрил запрет регистрации на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты

По закону контрольный пакет акций в новостных агрегаторах РФ должен принадлежать российским лицам

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который запрещает с 1 декабря 2023 года регистрироваться на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты. Документ также не позволяет иностранным лицам выступать владельцами российских новостных агрегаторов. По закону контрольный пакет акций (более 50%) в новостных агрегаторах РФ должен принадлежать российским лицам.

Согласно документу с 1 декабря на российских сайтах, предполагающих регистрацию и аутентификацию пользователя, нельзя регистрироваться через иностранную почту или аккаунты, зарегистрированные через иностранные сервисы, например Google или Apple ID. Пройти регистрацию можно будет по номеру телефона, через портал госуслуг, с помощью Единой биометрической системы, через электронную почту, зарегистрированную в российских сервисах, а также с использованием идентификаторов на российских ресурсах. Соответствующие поправки вносятся в законы "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О связи".

Кроме того, владельцем новостного агрегатора РФ не смогут быть иностранное государство, международная организация, иностранное юридическое лицо или российское юридическое лицо с иностранным участием, а также иностранцы или граждане РФ, имеющие гражданство другого государства. Новые требования к владельцам новостных агрегаторов вступят в силу с 1 февраля 2024 года.

Также устанавливается, что информация о способах обхода установленных в РФ блокировок информационных ресурсов, предоставляемая на интернет-сайтах, станет основанием для внесения такого сайта или домена в Единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора.

Документ также обязывает госведомства при работе с провайдерами хостинга использовать услуги только отечественных компаний. Роскомнадзор при этом наделяется правом вести реестр провайдеров хостинга. Правила формирования и ведения такого реестра, а также порядок и состав включаемых в него сведений установит правительство РФ.