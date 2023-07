Баржа Bibby Stockholm в Британии примет первых беженцев на следующей неделе

По данным газеты The Independent, в одной каюте будет проживать до шести человек

ЛОНДОН, 28 июля. /ТАСС/. Первые 50 беженцев будут размещены на британской барже Bibby Stockholm в графстве Дорсет уже на следующей неделе. Об этом сообщила газета The Independent.

"Баржа Bibby Stockholm завершила предусмотренную законом проверку и ремонт и сейчас стоит у причала в Портленде", - заявил представитель Министерства внутренних дел Великобритании. Всего баржа рассчитана на пребывание 500 беженцев.

По данным газеты, в одной каюте будет проживать до шести человек. Им предоставят несколько двухъярусных кроватей, письменный стол и металлический шкаф. Также в каждой каюте есть своя ванная комната. Расчеты, проведенные The Independent, показывают, что при полной загрузке на каждого беженца будет отведено меньше жилой площади, чем на обычное парковочное место для автомобиля, даже с учетом общих помещений.

Все посетители и обитатели баржи при входе и выходе будут подвергаться проверке. Охранники, в том числе военные со специальной подготовкой, будут находиться на борту круглосуточно.

Размещение беженцев на барже вызвано стремлением правительства Великобритании уменьшить нагрузку на отели и гостиницы, где проживают те, кто ждет результатов рассмотрения заявок на предоставление убежища.

Согласно отчету Национального контрольно-ревизионного управления NAO (National Audit Office), МВД потратило £3,6 млрд ($4,6 млрд) на расходы по предоставлению убежища в 2022-2023 финансовом году, что в два раза превышает показатель предыдущего года. По данным неправительственных организаций Reclaim The Seas и One Life To Live, размещение беженцев на баржах сэкономит британским властям по £9,3 на одного мигранта в день.