В Швеции 40% опрошенных жителей поддерживают запрет сожжения священных писаний

По данным Svenska Dagbladet, почти 70% респондентов считают важными свободу слова и ее защиту

СТОКГОЛЬМ, 28 июля. /ТАСС/. 40% шведов выступают за запрет сожжения священных писаний, а также национального флага страны, при этом подавляющее большинство (почти 70%) считают важными свободу слова и ее защиту. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологическим центром Novus по заказу газеты Svenska Dagbladet после манифестации с сожжением Корана.

По словам директора центра Турбьёрна Шёстрёма, такое количество обращает на себя внимание, поскольку оно значительно превышает число сторонников любой из самых крупных партий Швеции, однако в подходах наблюдаются нюансы. Так, сторонники партии "Шведские демократы" (ШД) и Умеренной коалиционной партии в большей степени выступают за запрет сожжения национального флага, нежели священных текстов.

Что касается защиты свободы слова, то исключительно важной ее считают 68% опрошенных, важной - 28%, не особо важной - 3%, не важной - 0% и затрудняется ответить 1% респондентов. Опрос был проведен 24 июля, в нем приняла участие 1 тыс. человек.

При этом 59% полагают, что сожжения Корана были не чем иным, как провокациями против ислама, а 25% уверены, что главной целью здесь было подорвать процесс вступления Швеции в НАТО. Именно к такому выводу склоняются сторонники правых партий. При этом 17% респондентов убеждены, что за этим якобы стоит Россия, так как ей выгодно, чтобы Швеция не вступила в альянс. Те, кто так считают, тоже в основном поддерживают буржуазные партии.

Среди сторонников популистской ШД к такому утверждению относятся наиболее скептически. Не верящие в это составили 59% от общего числа респондентов, затруднились с ответом 24%. Поддержка в обществе вступления страны в НАТО по-прежнему высока. В июне в то, что королевство станет членом альянса, верили 80% опрошенных, а 62% считали подачу заявки правильным шагом.

Сказать, насколько изменилось на фоне последних событий отношение шведов к вопросу свободы слова и допущения сожжения священных писаний, авторы исследования затрудняются. Шёстрём ссылается на прошлогодний опрос, в ходе которого 30% участников высказались за запрет любых демонстраций, которые могут стать провокацией. "Это более широкий подход, который показал, что шведам не нравится, когда кто-то провоцирует. Однако все демонстрации проводятся, чтобы провоцировать, так что это можно считать несколько наивным", - говорит директор центра Novus.