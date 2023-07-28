Эксперты ожидают трехкратное увеличение числа наблюдателей за ДЭГ на выборах

Единый день голосования пройдет 10 сентября

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Число наблюдателей за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) на предстоящих в сентябре выборах может увеличиться минимум в три раза по сравнению с 2022 годом. Такое мнение высказал сопредседатель координационного совета при Общественной палате (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием Олег Артамонов.

"В прошлом году на выборах в семи регионах у нас в системе работало порядка 110 удаленных наблюдателей. <...> Мы пока не знаем, сколько будет удаленных наблюдателей [в этом году], только начался прием заявок на работу наблюдателями. Начались первые консультации с экспертами и партиями. Но очевидно, что мы ожидаем как минимум трехкратный рост их числа", - сказал Артамонов на заседании совета.

По его словам, в связи с этим предстоит амбициозная задача подготовки наблюдателей за ДЭГ.

"У нас на 2022 год был рекорд [по числу наблюдателей], потому что в 2021 году у нас политические партии активно не подключались к наблюдению за ДЭГ, количество наблюдателей не превышало в общей сложности 10-15 человек. В 2023 году [в дистанционном голосовании на федеральной платформе] участвуют уже 24 региона, более чем трехкратный рост числа участников в пяти часовых поясах - от Камчатки до Калининграда", - сказал Артамонов.

Он отметил, что в этом году ожидается активность с отправкой удаленных наблюдателей со стороны региональных общественных объединений и политических партий, не представленных в Госдуме, но участвующих в выборах. "Это накладывает серьезную ответственность за подготовку наблюдателей", - отметил Артамонов.

Он напомнил, что при координационном совете и ситуационном центре ОП РФ работает экспертная группа, которая разбирается в криптографических основах ДЭГ, знает, как именно проводить за ним наблюдение и обеспечивать прозрачность голосования, отвечает на все вопросы критиков, которые по поводу ДЭГ задаются. "В этом году группа продолжает работать, и она расширится. В нее входят не только наблюдатели, назначенные через ТИК ДЭГ, но и могут входить любые эксперты, обладающие соответствующей квалификацией, представители различных политических партий. Потому мы приглашаем и ждем технических специалистов, IT-экспертов от совершенно разных сторон процесса, в том числе независимых экспертов", - сказал Артамонов.

О ДЭГ

В единый день голосования ДЭГ будет применяться в 25 регионах, 18 из них используют эту систему впервые. Электронное голосование планируется задействовать в ходе более чем 300 выборов федерального, регионального и местного уровня в пяти часовых поясах - от Камчатки до Калининграда. Единый день голосования пройдет 10 сентября.