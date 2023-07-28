Минздрав обсудит с представителями из стран Африки расширение сотрудничества

Глава ведомства Михаил Мурашко пояснил, что Россия сотрудничает со странами Африки в части медицинского образования, подготовки кадров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения России проведет двухсторонние встречи с представителями африканских стран для возможного расширения сотрудничества. Об этом в кулуарах форума Россия - Африка сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Поставки ряда препаратов есть, поэтому сегодня еще будут двухсторонние встречи, в рамках которых мы будем обсуждать расширение сотрудничества", - сказал он журналистам.

Мурашко пояснил, что Россия сотрудничает со странами Африки в части медицинского образования, подготовки кадров. Также стороны взаимодействуют в борьбе с инфекционными заболеваниями, добавил он.

"Сейчас активно в повестке обсуждаются, в том числе, технологии для скрининга - как инфекционных, так и неинфекционных заболеваний. Министры здравоохранения в течение вчерашнего и сегодняшнего дня активно интересуются выставочными павильонами Минздрава России, в которых представлены, в том числе мобильные комплексы, которые хорошо себя зарекомендовали на территории нашей страны, фармацевтическая промышленность, которая представляет инновационные препараты, и уже хорошо зарекомендовавшие себя", - сказал Мурашко.

При этом их цена в сравнении с продукцией других стран-производителей "значительно более комфортная", добавил министр.

Поставка симуляторов

Как рассказал министр на сессии "Эффективное сотрудничество в сфере здравоохранения: лекарства, инновации, технологии", Минздрав рассчитывает обсудить с африканской стороной возможность поставки образовательных тренажеров - симуляторов, которые позволяют отрабатывать практические навыки медицинским работникам по оказанию медицинской помощи. По его словам, такие технологии широко представлены в России. Производственные площадки в Самарской области и в Татарстане предлагают самые перспективные и инновационные методы по отработке практических навыков, добавил Мурашко.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.