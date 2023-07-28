УВД Самаркандской области Узбекистана призвало граждан не разбрасывать деньги на свадьбах

Отмечается, что на банкнотах изображены государственные символы, наступать на которые неэтично

ТАШКЕНТ, 28 июля. /ТАСС/. Управление внутренних дел (УВД) Самаркандской области Узбекистана призвало соотечественников отказаться от обычая разбрасывать на свадьбах деньги, на которых затем танцуют участники семейных торжеств. Обращение размещено на сайте УВД.

"Не топчите национальную валюту с государственной символикой, разбрасывая деньги на свадьбах", - говорится в обращении. Отмечается, что на банкнотах изображены государственные символы, наступать на которые неэтично.

В Узбекистане существует обычай разбрасывать купюры на танцующих на свадьбах гостей. Деньги затем собирают и отдают выступающим на торжествах артистам и музыкантам. Значительная часть узбекистанцев негативно относятся к этому обычаю, считая, что он унижает малоимущих.