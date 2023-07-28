На борту загоревшегося у берегов Нидерландов судна находилось около 500 электромобилей

Все автомобили на борту были новыми и направлялись из Германии в Египет

ГААГА, 28 июля. /ТАСС/. Грузовое судно Fremantle Highway, загоревшееся недалеко от голландского побережья, перевозило не 25, а 498 электромобилей. Об этом сообщило информационное агентство Нидерландов ANP со ссылкой на владельца - судоходную компанию K-Line.

По данным агентства, из 3 783 автомобилей, находившихся на борту, 498 были электрическими или гибридными. Ранее сообщалось о 25 перевозимых электромобилях. Согласно предварительным данным, возгорание или взрыв на одном из них и привел к пожару в ночь с 25 на 26 июля, потушить который не удалось до сих пор. Все автомобили на борту были новыми и направлялись из Германии в Египет.

В момент инцидента судно с 23 членами экипажа находилось в 27 км к северу от города Амеланда. Экипаж попробовал самостоятельно потушить огонь, однако эти попытки оказались безуспешными. В конечном счете было решено провести эвакуацию людей на судне с помощью вертолетов и спасательных лодок. В результате инцидента погиб один член экипажа, остальные пострадали и были доставлены в близлежащие больницы. Все члены экипажа являлись гражданами Индии.

В настоящее время Fremantle Highway находится в 16 км к северу от острова Терсхеллинга. Буксир удерживает его за пределами судоходных полос движения, чтобы другие суда могли проходить на безопасном расстоянии.

Специалисты тем временем разрабатывают план дальнейших действий. Одной из главных задач является предотвращение затопления, которое приведет к попаданию в воду масла и других химикатов в район рядом с Ваттовым морем, внесенным в список всемирного наследия ЮНЕСКО из-за своей уникальной экосистемы. Для этого необходимо, чтобы на борт Fremantle Highway высадились люди, однако пока это невозможно из-за пожара. Тушение тем временем приостановлено, чтобы избежать попадания на борт лишней воды, которая может привести к потери судном устойчивости.