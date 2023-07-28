СФ наделил силовиков, МЧС и часть ЧОП правом пресекать движение всех видов беспилотников

Перечень работников ЧОП, которые будут вправе пресекать движение беспилотников, определит руководитель частной охранной организации

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил закон, который позволит силовым структурам, а также МЧС России и некоторым частным охранным предприятиям пресекать движение воздушных, подводных, надводных и других беспилотных аппаратов и комплексов.

По действующему законодательству сотрудники силовых ведомств могут бороться только с воздушными беспилотниками. Новые нормы наделяют МВД, ФСБ, Росгвардию, ФСО, СВР, ФСИН и ГУСП правом пресекать движение всех беспилотных аппаратов, в том числе подводных и надводных, беспилотных транспортных средств и других автоматизированных беспилотных комплексов. Правом пресекать движение таких беспилотников наделяются также военнослужащие спасательных воинских формирований МЧС РФ для защиты своих сил и населения при его эвакуации, проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ при военных конфликтах, а также при ЧС.

Право пресекать движение беспилотников также получают сотрудники частных охранных организаций, прошедшие профподготовку, для обеспечения антитеррористической защищенности объектов. Перечень работников ЧОП, которые будут вправе пресекать движение беспилотников, определит руководитель частной охранной организации. Сотрудники органов федеральной фельдъегерской связи также смогут пресекать движение беспилотников для отражения нападения, угрожающего сохранности доставляемой корреспонденции и технической документации.

По закону полиция получает право использовать беспилотные воздушные, подводные и надводные суда и аппараты "при документировании обстоятельств совершения преступлений, административных правонарушений, обстоятельств происшествий, в том числе в общественных местах". Кроме того, беспилотные аппараты могут быть использованы для фиксирования действий сотрудников полиции.

Уточняется, что для пресечения движения беспилотников разрешено подавлять или преобразовывать сигналы дистанционного управления ими, а также воздействовать на их пульты управления. Допускается также повреждение или уничтожение беспилотных аппаратов. Как отметил в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, новые нормы необходимы для того, "чтобы начать системную работу по защите важных объектов от диверсионно-террористических атак".