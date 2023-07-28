В работе семи бассейнов Ростова-на-Дону после гибели ребенка в аквапарке выявили нарушения

Данные по итогам проведения проверок направят в Роспотребнадзор для привлечения виновных к ответственности

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июля. /ТАСС/. Нарушения выявили в работе семи комплексов с бассейнами в Ростове-на-Дону во время проверки, которую инициировали после гибели четырехлетнего ребенка в аквапарке. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

"По итогам обследования на семи объектах досуга выявлен ряд несоответствий. Среди основных нарушений - отсутствие прошедших соответствующую подготовку спасателей, медперсонала и медицинских помещений", - говорится в сообщении.

По информации властей, на 26 объектах прошли проверки, по итогам которых выдано четыре предостережения, проведены профилактические беседы о необходимости исполнения требований безопасности. Материалы проверок направят в Роспотребнадзор для привлечения виновных к административной ответственности.

Ранее в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области сообщили, что четырехлетний мальчик отдыхал с семьей в аквапарке "Осьминожек", плавал в бассейне. Спустя некоторое время его обнаружили в воде без сознания. Прибывшим медикам не удалось спасти ребенка. Возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ "Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека".