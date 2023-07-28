Совфед ограничил право на выезд из России лиц с доступом к сведениям особой важности

Срок ограничения права на выезд не может превышать пять лет со дня последнего ознакомления с такими сведениями

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил закон о дополнительных ограничениях допуска к государственной тайне, который в том числе ограничивает право на выезд из страны лиц, имеющих доступ к особо важным или совершенно секретным сведениям.

Документ сохраняет действующие сегодня три формы допуска к гостайне должностных лиц и граждан: допуск к сведениям особой важности, совершенно секретным сведениям или секретным сведениям. Право гражданина РФ на выезд за рубеж может быть временно ограничено в случаях, если он имел доступ к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям. Срок ограничения права на выезд не может превышать пять лет со дня последнего ознакомления с такими сведениями.

Закон также устанавливает, что выезд из России ряда граждан потребует предварительного уведомления Федеральной службы безопасности и Службы внешней разведки. Порядок такого уведомления определит президент РФ. Речь идет о лицах, замещающих должности, предусматривающие доступ к гостайне, о депутатах Госдумы, сенаторах, депутатах региональных парламентов, главах муниципальных образований, а также о судьях и адвокатах, осведомленных о сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях.

Кроме того, согласно документу, решение об ограничении права на выезд из РФ сенаторов и депутатов Госдумы, осведомленных о сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях, будут принимать спикер СФ и председатель Госдумы соответственно. Изменяется также порядок выезда за границу депутатов заксобраний и глав муниципальных образований, допущенных к сведениям, составляющим гостайну. Решение об их выезде будет приниматься председателем регионального парламента и главой субъекта РФ. Решение о выезде судей будет приниматься в соответствии с положением, утверждаемым Судебным департаментом при Верховном суде РФ по согласованию с президиумом Совета судей РФ.

Новые нормы вступят в силу спустя 180 дней после опубликования закона. Как сообщил журналистам глава профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, нововведения касаются "очень небольшого круга лиц, преимущественно чиновников, занимающих крупные посты, которые связаны с работой с секретными сведениями". "Это должно накладывать серьезную ответственность. Если же человек не готов смириться с определенными ограничениями, то, возможно, ему стоит подумать о поиске другой работы", - отметил Пискарев.