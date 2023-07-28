Минздрав заявил об отсутствии дефицита препаратов по действующим веществам на рынке РФ

Замминистра здравоохранения Сергей Глаголев назвал ситуацию на рынке стабильной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Минздрав России не фиксирует в стране дефицита препаратов по действующим веществам, ситуация на рынке стабильная. Об этом сообщил журналистам в кулуарах форма Россия - Африка замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.

"Мы имеем стабильную ситуацию и не отмечаем дефектуры по международным непатентованным наименованиям лекарственных препаратов", - сказал он.

По словам Глаголева, это произошло в том числе благодаря активной работе регуляторов по адаптации российского законодательства к оперативной смене вспомогательных веществ и фармсубстанций, выводу на рынок препаратов, в которых нуждается отечественное здравоохранение.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.